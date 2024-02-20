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вчера 17:30
общество проиcшествия

«Я тот, на кого можно всё списать»: обвиняемый во взрыве дома на Линейной заявил об ошибке следствия

Фото: Сиб.фм

Потерпевшие по делу взрыва дома на Линейной в Новосибирске пожелали обвиняемым лже-газовщикам пожизненное заключение.

Обвиняемый по делу взрыва на улице Линейной, 39 в Новосибирске, Евгений Кавун не признает свою вину. Об этом он заявил в ходе судебного заседания 20 февраля в Заельцовском районном суде.

Напомним, взрыв бытового газа в одной из квартир дома произошел 9 февраля 2023 года. В результате аварии пятиэтажка частично разрушилась, погибли 15 человек, более 100 человек пострадали. Следствие вышло на жителей Омской области — на Евгения Кавуна и Ирину Урбах, которые представлялись сотрудниками газовой службы и меняли оборудование в квартирах на Линейной. Так, они заменили оборудование и в квартире, в которой произошёл взрыв.

Фото «Я тот, на кого можно всё списать»: обвиняемый во взрыве дома на Линейной заявил об ошибке следствия 2

На вопрос судьи, признаёт ли Кавун свою вину, обвиняемый решил обратиться к потерпевшим.

«Уважаемые потерпевшие, я выражаю искреннее соболезнование вашему горю и утратам, которые пришлось пережить. Я понимаю, что по данному делу нужен виновный, но я не могу признать вину. Не потому, что боюсь наказания или хочу уйти от ответственности. Но я не могу признать чужую вину за гибель людей. Уголовное дело построено лишь на предположениях, я всего лишь тот, на кого удачно можно списать всё. Моё нежелание признавать вину — это не желание противостоять вам», — заявил он, добавив, что следствие ошибается и есть другие причины, из-за которых произошла трагедия.

О причинах они с адвокатом расскажут позже, на следующих заседаниях.

Его адвокат Андрей Власов также выразил соболезнования потерпевшим. Он добавил, что то следствие, которое было проведено, вызывает много вопросов, а само обвинение незаконно.

«Я буду вынужден возвращаться и возвращать вас к тем событиями, допрашивая вас в судебном заседании для того, чтобы установить истинность по делу», — отметил Власов.

Вторая обвиняемая Ирина Урбах решила пока не высказываться, но сообщила, что сожалеет, что погибли люди. Ранее она не признавала свою вину.

Фото «Я тот, на кого можно всё списать»: обвиняемый во взрыве дома на Линейной заявил об ошибке следствия 3

Потерпевшим не понравились такие ответы. Женщина, у которой погибла сестра на Линейной, пожелала им пожизненное заключение.

«За убийство одного человека дают 10 лет. Они убили 15, получается 150 лет, а это пожизненное», — высказалась Галина Белорусцева корреспонденту Сиб.фм

Напомним, прокуратура подала иск о взыскании 335 миллионов рублей — именно столько денег потратила мэрия на возмещение ущерба после взрыва.

Как ранее писал Сиб.фм, Сиб.фм вспомнил хронологию событий и узнал, как сейчас живут собственники квартир в разобранном доме.

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Дамир Трубников

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