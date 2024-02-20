«Я тот, на кого можно всё списать»: обвиняемый во взрыве дома на Линейной заявил об ошибке следствия

Потерпевшие по делу взрыва дома на Линейной в Новосибирске пожелали обвиняемым лже-газовщикам пожизненное заключение.

Обвиняемый по делу взрыва на улице Линейной, 39 в Новосибирске, Евгений Кавун не признает свою вину. Об этом он заявил в ходе судебного заседания 20 февраля в Заельцовском районном суде.

Напомним, взрыв бытового газа в одной из квартир дома произошел 9 февраля 2023 года. В результате аварии пятиэтажка частично разрушилась, погибли 15 человек, более 100 человек пострадали. Следствие вышло на жителей Омской области — на Евгения Кавуна и Ирину Урбах, которые представлялись сотрудниками газовой службы и меняли оборудование в квартирах на Линейной. Так, они заменили оборудование и в квартире, в которой произошёл взрыв.





На вопрос судьи, признаёт ли Кавун свою вину, обвиняемый решил обратиться к потерпевшим.

«Уважаемые потерпевшие, я выражаю искреннее соболезнование вашему горю и утратам, которые пришлось пережить. Я понимаю, что по данному делу нужен виновный, но я не могу признать вину. Не потому, что боюсь наказания или хочу уйти от ответственности. Но я не могу признать чужую вину за гибель людей. Уголовное дело построено лишь на предположениях, я всего лишь тот, на кого удачно можно списать всё. Моё нежелание признавать вину — это не желание противостоять вам», — заявил он, добавив, что следствие ошибается и есть другие причины, из-за которых произошла трагедия.

О причинах они с адвокатом расскажут позже, на следующих заседаниях.

Его адвокат Андрей Власов также выразил соболезнования потерпевшим. Он добавил, что то следствие, которое было проведено, вызывает много вопросов, а само обвинение незаконно.

«Я буду вынужден возвращаться и возвращать вас к тем событиями, допрашивая вас в судебном заседании для того, чтобы установить истинность по делу», — отметил Власов.

Вторая обвиняемая Ирина Урбах решила пока не высказываться, но сообщила, что сожалеет, что погибли люди. Ранее она не признавала свою вину.





Потерпевшим не понравились такие ответы. Женщина, у которой погибла сестра на Линейной, пожелала им пожизненное заключение.

«За убийство одного человека дают 10 лет. Они убили 15, получается 150 лет, а это пожизненное», — высказалась Галина Белорусцева корреспонденту Сиб.фм

Напомним, прокуратура подала иск о взыскании 335 миллионов рублей — именно столько денег потратила мэрия на возмещение ущерба после взрыва.

Как ранее писал Сиб.фм, Сиб.фм вспомнил хронологию событий и узнал, как сейчас живут собственники квартир в разобранном доме.