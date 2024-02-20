Дорогу из элитного поселка в Новосибирске расчистили после аварии

Коммунальные службы Новосибирска приступили к устранению неприятной ситуации на дороге к коттеджному посёлку «Дубравушка».

Утром 20 февраля посёлок временно оказался отрезанным от города из-за прорыва трубопровода. Пресс-центр мэрии Новосибирска сообщил, что проблема возникла из-за замерзшей трубы, вызвавшей потоп. Дорогу уже освободили для проезда, а устранением прорыва займутся муниципальные учреждения «Центральное» и «Метро Мир».

По данным городской администрации, ситуация начала развиваться в воскресенье, 18 февраля. В то время экстренные службы были вызваны на место. Однако из-за выходного дня выезд отложили.

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