Новосибирский областной суд прекратил уголовное дело директора «Горзеленхоза»

Новосибирский областной суд принял решение по уголовному делу, связанному с директором «Горзеленхоза» Натальей Цветковой.

Постановление Железнодорожного районного суда о ее виновности отменили. Дело прекращено из-за недостатка доказательств ее причастности к преступлению.

В связи с этим Цветковой дали право на реабилитацию. Ей разъяснят порядок возмещения ущерба, вызванного уголовным преследованием. Гражданский иск потерпевшего не был удовлетворен.

Суд также решил направить дело руководителю следственного отдела для дальнейшего расследования.

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