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вчера 19:00
общество

Новосибирский областной суд прекратил уголовное дело директора «Горзеленхоза»

Фото: Pexels.com

Новосибирский областной суд принял решение по уголовному делу, связанному с директором «Горзеленхоза» Натальей Цветковой.

Постановление Железнодорожного районного суда о ее виновности отменили. Дело прекращено из-за недостатка доказательств ее причастности к преступлению.

В связи с этим Цветковой дали право на реабилитацию. Ей разъяснят порядок возмещения ущерба, вызванного уголовным преследованием. Гражданский иск потерпевшего не был удовлетворен.

Суд также решил направить дело руководителю следственного отдела для дальнейшего расследования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске странные дорожные знаки смутили водителей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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