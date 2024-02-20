В Новосибирске странные дорожные знаки смутили водителей

С 17 февраля в Центральном районе Новосибирска введено одностороннее движение на участках улиц Октябрьской и Коммунистической.

Соответствующие дорожные знаки были установлены. Однако они вызвали путаницу среди водителей из-за необычного вида: они временно обтянуты светлым полиэтиленом, на котором ручным способом нарисованы указатели.

В результате многие водители остаются при привычном образе движения. Предполагается, что временные знаки будут заменены на стандартные в ближайшее время.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Томске полковник полиции влюбился в подчинённую и запугивал коллег, которые об этом узнали.