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вчера 18:20
общество

В Новосибирске странные дорожные знаки смутили водителей

Фото: Pexels.com

С 17 февраля в Центральном районе Новосибирска введено одностороннее движение на участках улиц Октябрьской и Коммунистической.

Соответствующие дорожные знаки были установлены. Однако они вызвали путаницу среди водителей из-за необычного вида: они временно обтянуты светлым полиэтиленом, на котором ручным способом нарисованы указатели.

В результате многие водители остаются при привычном образе движения. Предполагается, что временные знаки будут заменены на стандартные в ближайшее время.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Томске полковник полиции влюбился в подчинённую и запугивал коллег, которые об этом узнали.

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Игорь Кириченко
Журналист

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