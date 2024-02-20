В Томске полковник полиции влюбился в подчинённую и запугивал коллег, которые об этом узнали

Служебный роман случился в МО МВД России «Асиновский».

В МО МВД России «Асиновский» в Томске возник скандал из-за служебного романа между полковником полиции, 50-летним ветераном службы, и его подчиненной, младшим лейтенантом Алёной К.

Полковник использовал своё положение, чтобы обеспечить девушке премии и повышения, не требуя от неё полной отдачи на работе. Он также пытался запугать коллег, чтобы скрыть свои отношения.

Однако начальство узнало о ситуации. В настоящее время проводится проверка, которая может привести к возбуждению уголовного дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пристав-исполнитель зарезал невесту.