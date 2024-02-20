«Ревновал к каждому встречному»: в Новосибирске пристав-исполнитель зарезал невесту

В отделе Федеральной службы судебных приставов России по Новосибирской области простились с зарезанной собственным сожителем Ириной – возлюбленный также оказался сотрудником ФССП. Сейчас его взяли под стражу.

Ставшая жертвой возлюбленного недавно перебралась из Якутии в Новосибирск. Пара жила в съёмной квартире в Дзержинском районе Новосибирска. Ирина познакомилась со своим молодым человеком на работе. Однако 24-летняя девушка часто подвергалась нападкам со стороны сожителя.

«Они часто ругались. Ирина была очень эффектной девушкой – блондинка, длинные ноги. Он её ревновал к каждому встречному»,

- рассказала одна из коллег погибшей.

Роковой День всех влюблённых

14 февраля, как и все влюблённые, пара проводила романтический вечер дома, ближе к полуночи приставы начали ругаться. Что происходило за закрытыми дверями – соседи не знают, но на лестничной площадке они увидели Ирину, которая была вся в крови.

«Уже было около часа ночи. Я услышала крики, стук и вышла на лестничную площадку. Девушка задыхалась, мы вызвали бригаду скорой помощи. Медики приехали достаточно быстро, но спасти умирающую они не смогли», — рассказывает одна из соседок.

Сожитель был задержан на месте, он никуда не пытался убежать. Соседи рассказывают, что мужчина находился в неадекватном состоянии.

«Его задержали и увели. Он молчал после случившегося, ничего не говорил»,

- добавляют очевидцы.

Как стало известно Сиб.фм, в выходные с Ириной простились близкие и друзья. В конце прошлой недели пристава-исполнителя отправили в СИЗО на время следствия.

«Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области предъявлено обвинение жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Пристава отстранили от работы до решения суда. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В СИЗО мужчина проведёт до середины мая.

Напомним также, что в ноябре прошлого года в отделе ФССП по Октябрьскому району Новосибирска произошла потасовка приставов, в результате которой один из исполнителей попал на больничную койку, а второй взял самоотвод и уволился.