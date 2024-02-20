Новосибирский врач рассказала, сколько младенец мог пролежать в мусорке в 30-градусный мороз

В Новосибирске 22-летняя девушка выбросила новорождённого ребёнка в мусорку в 30-градусный мороз.

Главный врач центра «Гастроэксперт» Фаина Макарова рассказала корреспонденту Сиб.фм, что раздетый новорождённый не проживёт и 15 минут на 30-градусном морозе.

«Педиатры не рекомендуют прогулки на морозе ниже 15 градусов, даже если младенец хорошо одет. В подходящую погоду, с хорошо одетым ребёнком, следует гулять 20-30 минут. В одних пелёнках новорождённый не проживёт и 15 минут», — добавила специалист.

По некоторым сообщениям, выброшенный младенец пролежал в мусорке на морозе около часа, пока его не обнаружил местный житель Иван. Врачи отметили, если это действительно так, то это «чудо». Ребёнка мог греть мусор, а стенки бака не давали задувать холодный воздух.

Напомним, прибывшие медики госпитализировали ребёнка в больнице с обморожением, сейчас он находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

19 февраля его мать арестовал суд на два месяца. На неё возбудили уголовное дело о по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее писал Сиб.фм, 36-летний Иван Журавлёв спас новорождённого ребёнка, которого выбросила родная мать в мусорный бак. Он поделился, что вышел проверить свой автомобиль, но услышал странные звуки из мусорки.

Позже появились кадры видеонаблюдения, на которых видно, как женщина несёт ребёнка в макете на мусорку.