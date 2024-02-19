Что грозит матери, выбросившей младенца на помойку в Новосибирске

Юрист из Новосибирска рассказал, что грозит Светлане Баштаковой, которая выбросила новорождённого на помойку.

В Новосибирске арестовали 22-летнюю Светлану Баштакову, которая выбросила своего ребёнка 16 февраля в мусорку на улице 1905 года — женщина накануне родила самостоятельно дома. Она пробудет в СИЗО 2 месяца. Ранее следователи возбудили на неё уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Юрист Сергей Ковалёв рассказал корреспонденту Сиб.фм, что максимальный срок для Баштаковой — 15 лет колонии, так как ребёнка сумели спасти и он выжил.

Юрист не отрицает, что следователи могут переквалифицировать статью на 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

«Да, теоретически могут. Это зависит от того, что будет установлено при проведении предварительного расследования», — отметил собеседник.

Данная статья считается более мягкой, говорит Ковалёв. Однако во время следствия нужно установить, имелось ли у матери психическое расстройство (как биологическое состояние), приведшее к такому исходу событий, находилась ли она в психотравмирующей ситуации, в какой промежуток после родов было совершено преступление.

«Ст. 106 УК РФ — более "привилегированная", то есть смягченный состав преступления, предусматривающий существенно меньший размер ответственности за совершенное деяние», — добавил он.

Если статью действительно переквалифицируют, то Баштаковой грозит до 4 лет колонии, либо принудительные работы на срок до 5 лет.

Напомним, мальчика спас 36-летний Иван Журавлёв. Он рассказал Сиб.фм, что услышал странные звуки в мусорных контейнерах.

«Я сначала подумал, что это котёнок, а оказался ребёнок», — отметил он.

22-летняя Светлана, снимала квартиру на Омской, 89а, в пяти минутах ходьбы до той самой помойки, где нашли новорождённого. Она попала в объектив камеры видеонаблюдения — на записи видно, как она несёт своего сына в обычном пакете.