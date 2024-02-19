В Новосибирске арестовали мать, выбросившую своего ребёнка в мусорный бак

Жительница Новосибирска Светлана Баштакова пробудет в СИЗО до 17 апреля.

Железнодорожный районный суд арестовал Светлану Баштакову , обвиняемую в покушении на убийство своего новорождённого ребёнка, сообщил корреспондент Сиб.фм. Женщина, выбросившая младенца в мусорный бак, пробудет в СИЗО до 17 апреля.

Напомним, мальчика спас 36-летний Иван Журавлёв. Он рассказал Сиб.фм, что услышал странные звуки в мусорных контейнерах, когда пошёл проверять колёса у своего автомобиля.

«Я сначала подумал, что это котёнок, а оказался ребёнок», — отметил он.

22-летняя Светлана, снимала квартиру на Омской, 89а, в пяти минутах ходьбы до той самой помойки, где нашли новорождённого. Она попала в объектив камеры видеонаблюдения — на записи видно, как она несёт своего сына в обычном пакете.