Стали известные худшие марки растворимого кофе в России

Эксперты Росконтроля опубликовали результаты проверки качества растворимого кофе, сконцентрировавшись на сублимированных видах этого напитка.

Исследования проводились в лаборатории, где анализировались углеводный профиль, содержание глюкозы и другие параметры образцов. Лучшими марками, получившими высокие оценки за качество и безопасность, стали Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта.

Однако марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были включены в черный список Росконтроля из-за обнаруженных в их составе цикория и зерновых злаков, не соответствующих стандартам кофе.

Важно отметить, что список марок кофе может меняться со временем. Поэтому потребителям рекомендуется следить за актуальной информацией и приобретать продукты у надежных производителей или продавцов, чтобы избежать приобретения поддельных или некачественных товаров.

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