«Уже не велосипед»: депутат из НСО предлагает ужесточить контроль за питбайками

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксененко обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой урегулировать правовой статус питбайков.

«Вроде еще не мотоцикл, но уже и не велосипед — питбайк. Особо полюбился подросткам: ни ПТС, ни СТС не надо — потому что спортинвентарь. Для передвижения по дорогам общего пользования не сертифицирован, их эксплуатация разрешена в специально отведенных местах (например, в эндуропарках)», — написал депутат в своем канале Telegram.

Он отметил, что на такой вид транспорта часто жалуются сибиряки, и привел примеры: разъезжают на дыбах, гоняют по Ботсаду, докучают пешеходам, подросток на питбайке сбил шестилетнего ребенка и прочее.

За нарушение правил водителям питбайков грозит штраф, но сотрудники ГИБДД не могут гоняться за спортинвентарем. Поэтому Мишустину депутат направил просьбу проанализировать количество ДТП с участием питбайков и других внедорожных мотоциклов, которые не требуют ПТС (эндуро, кроссовые мотоциклы и прочие), запросить статистику по регионам о привлечении к ответственности лиц, нарушающих порядок использования такой техники, разработать меры для урегулирования правового статуса и ответственности владельцев указанного «спортивного инвентаря».

Ранее мы рассказывали, как подросток на питбайке попал в больницу после столкновения с «Mazda» в Новосибирске.