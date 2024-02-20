В Лобне мужчина заминировал припаркованное авто

В Подмосковной Лобне поймали мужчину, который установил взрывчатку на чужой машине.

Транспорт разминировали, пишут Telegram-канал 112. По данным источника канала, взрывотехники попросили всех отойти на безопасное расстояние и подорвали предполагаемое взрывное устройство.

В Telegram-канал Mash сообщали, что полиция задержала подозреваемого в минировании машины, припаркованной во дворе на улице Дружбы — мужчина был у транспорта, на которой была закреплена бомба. Личность диверсанта установлена, но пока не разглашается, его проверяют на сотрудничество со спецслужбами Украины.

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