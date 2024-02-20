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вчера 21:30
общество

В Новосибирск для строительства СКИФ приедут рабочие из Индии и Бангладеш

Фото: пресс-служба ЦКП СКИФ

«Концерн Титан-2» подал заявку в Минтруда на привлечение строителей из южно-азиатских стран для строительства источника синхротронного излучения (ЦКП СКИФ) в Новосибирске.

Этот проект является значимым для научной инфраструктуры региона. Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов рассказал об этом на совете по межнациональным отношениям. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

В прошлом году регион запросил квоты на 1007 иностранных рабочих, а в этом году «Концерн Титан-2» запрашивает 1000 рабочих, в основном из Индии и Бангладеша.

Новосибирская область также проводит работу с Северной Кореей по приглашению студентов и молодых специалистов в строительной отрасли для заполнения открытых вакансий, которых на данный момент составляет 4,5 – 5 тыс. Например, в декабре 2023 года министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков заявил о заявке на 2000 специалистов и отметил нехватку кадров в данной области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска решили судиться с застройщиком 15-этажных апартаментов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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