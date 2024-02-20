Жители Новосибирска решили судиться с застройщиком 15-этажных апартаментов

На улице Кошурникова в Новосибирске в настоящее время активно ведется строительство 15-этажного жилого комплекса, включающего 13 надземных и 2 подземных этажа.

Этот объект строится на территории ранее недостроенного учебного центра.

Однако жители соседнего многоэтажного дома выразили свое неудовольство по поводу высоты нового здания. Они считают, что его строительство может привести к затенению их окон, что повлечет за собой ухудшение освещенности в их жилищах.

Застройщик утверждает, что новое здание не будет создавать проблем с освещением. Однако местные жители не убеждены в этом и решили провести экспертизы, обратиться в контролирующие органы и подготовить обращение в суд. Они уже обратились в экспертную компанию и контролирующие органы для получения дополнительной информации о строительстве на таком близком расстоянии, а затем намереваются обратиться в суд.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области продают коттедж в стиле хай-тек.