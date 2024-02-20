В Новосибирске начался суд над стрелявшим в незнакомца мужчиной

37-летнего жителя Новосибирска судят за хулиганство и угрозу убийством.

Уголовное дело начал рассматривать Железнодорожный районный суд. По данным прокуратуры региона, обвиняемый в сентябре прошлого года в одном из дворов из-за внезапно возникшей неприязни начал угрожать незнакомцу, а затем и вовсе достал из своего автомобиля оружие, изготовленное из автомата Калашникова.

Потерпевший испугался и начал уезжать с места происшествия на машине, оппонент трижды выстрелил ему вслед.

«Свою вину подсудимый признал частично. По уголовному делу ведется судебное следствие», — отметили в надзорном ведомстве.

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