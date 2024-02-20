В Новосибирске пожарные спасли ребенка с крыши горящего дома

Вчера, 19 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска по улице Инской произошло возгорание трехэтажного частного дома.

На место происшествия был направлен первый пожарный расчет, который оперативно начал тушение пламени. Во время пожара на крыше здания находился ребенок.

Диспетчер Центрального пункта пожарной связи ГУ МЧС России по Новосибирской области поддерживал связь с ребенком, чтобы убедиться, что он не предпримет никаких действий до прибытия спасателей. Пожарные смогли безопасно эвакуировать ребенка с крыши.

Ребенок находился в шоковом состоянии и был передан бригаде скорой медицинской помощи, которая оказала необходимую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

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