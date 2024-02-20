В Новосибирске провели заседание по делу о взрыве газа на Линейной

Сегодня, 20 февраля, в Новосибирске состоялось первое заседание по делу о взрыве бытового газа в доме №39 на Линейной улице, который произошел 9 февраля 2023 года.

В результате трагедии погибли 15 человек, еще 11 получили различные травмы.

На скамье подсудимых предстали Ирина Урбах и Евгений Кавун, обвиняемые в предоставлении недобросовестных услуг. Подозреваемые, выдававшие себя за сотрудников ООО «Межрегионгаз сервис», задержаны в день взрыва. По данным следствия, Кавун произвел замену гибкой подводки газового оборудования без проверки герметичности соединений.

В суде был заявлен иск от имени мэрии Новосибирска о возмещении ущерба в размере 335 934 916 рублей 80 копеек. Евгений Кавун не признал исковые требования, в то время как Ирина Урбах отказалась от комментариев. Следующее заседание по делу запланировано на 29 февраля, начало в 11:30.

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