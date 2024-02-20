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общество

Жительницы Сургута решились пойти на убийство своего знакомого

Freepik, authors: Bill Oxford

На женщин завели уголовное дело, правоохранители проводят комплекс следственных действий.

В Югре следователи возбудили уголовное дело по по факту убийства 47-летнего местного жителя. Его фигурантами стали двое жительница Сургута. Женщинам вменяют статью «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает ugra-news.

По версии правоохранителей, женщины, вступив в преступный сговор, ходе конфликта с мужчиной, толкнули его на пол, после чего совершили убийство. По данным источника в правоохранительных органах, сургутянина задушили.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, женщина из Новосибирской области вместе с подругой убила мужчину зарядкой от телефона.

#убийство #уголовное дело
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Дарья Бочкун
журналист

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