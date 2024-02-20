В Новосибирске увеличилось количество пожаров из-за пьянства

Пожаров по причине пьянства в Новосибирской области стало больше.
Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко во время аппаратного совещания в мэрии сообщил, что в Новосибирске за последние пять лет резко выросло число пожаров в частных секторах из-за пьянства.
“90% пожаров по причине пьянства”, – заявил Сергей Куценко.
Отмечается, что сейчас за неделю произошло 29 пожаров в области и все они были в частных домах. Погибли три человека.
Напомним, что в Новосибирске пожарные спасли ребенка с крыши горящего дома.