В Новосибирске увеличилось количество пожаров из-за пьянства

Пожаров по причине пьянства в Новосибирской области стало больше.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко во время аппаратного совещания в мэрии сообщил, что в Новосибирске за последние пять лет резко выросло число пожаров в частных секторах из-за пьянства.

“90% пожаров по причине пьянства”, – заявил Сергей Куценко.

Отмечается, что сейчас за неделю произошло 29 пожаров в области и все они были в частных домах. Погибли три человека.

Напомним, что в Новосибирске пожарные спасли ребенка с крыши горящего дома.