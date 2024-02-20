В Новосибирске введут двустороннее движение на Советской улице

Сейчас на участке от улицы Фрунзе до Вокзальной магистрали одностороннее движение.

На Советской улице в центре Новосибирска планируется внедрить двустороннее движение транспорта. Об этом сообщает руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения. В настоящее время на участке от улицы Фрунзе до Вокзальной магистрали установлено одностороннее движение, однако власти планируют частично ликвидировать парковки и ввести изменения до конца весны.

Официального подтверждения от мэрии пока не поступало.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска стали чаще покупать кроссоверы.