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общество

В Новосибирской области военнослужащий получил 5 лет условного срока за самоволку

Фото: freepik

5 лет условного срока за самоволку получил мобилизованный из Новосибирской области.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», боец специальной военной операции из Новосибирской области решил устроить себе отпуск и самовольно покинул место службы.

По предварительным данным, жителя Новосибирской области призвали в конце сентября 2022 года, а в ноябре того же года он оказался в зоне специальной военной операции и через 3 месяца решил самовольно уйти и восстановить свое здоровье.

Однако 30 июня уже следующего года военнослужащий явился в комендатуру Новосибирского гарнизона — он признал свою вину.

Сейчас боец получил 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года.

Напомним, что в Новосибирске военный суд рассмотрит дело о поджоге военкомата.

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Валерия Митрохина
Журналист

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