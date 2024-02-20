В НСО молодые педагоги выведут формулу успеха

В Новосибирске для молодых педагогов прошло мероприятие «Профсоюзная ЗАИМка».

На встрече, проведенной по нацпроекту «Образование», обсудили закрепление специалистов в отрасли, их работу и профессиональный рост. Замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов обсудил с участниками мероприятия важные вопросы развития отрасли, в числе которых — строительство современных образовательных учреждений, единовременные выплаты молодым педагогам, их соцподдержку.

Целью мероприятия является обеспечение специалистов возможностью развиваться, формировать коммуникативные навыки. В программе поучаствовали около 100 молодых педагогов из муниципалитетов региона. Они совместно с представителями департамента молодежной политики Новосибирской области и регионального профсоюза образования обсудили формулу эффективного педагога — от планирования к реализации. Также для специалистов организовали мастер-класс «Приемы и способы организации воспитательной работы в классном коллективе», нескучный некворкинг «Наша профсоюзная семья».

Ранее мы рассказывали, что в НГПУ создана стажировочная площадка для педагогов по работе с родителями.