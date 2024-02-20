В НСО с начала года в 343 пожарах погибли 27 человек

Меньше чем за два месяца в Новосибирской области огонь унес 27 человеческих жизней.

«Зимой возрастает количество бытовых пожаров, связанных с нарушением правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления. С начала года в регионе в жилье произошло 343 пожара, при которых погибли 27 и получили травмы 28 человек», — сообщили 20 февраля в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Морозы в области продержатся минимум до конца недели, местами ожидается до минус 40 градусов, отметили спасатели. В связи с холодами ГУ МЧС России по НСО перешло на усиленный режим работы.

Большое внимание специалисты уделяют профработе, на особом контроле держат частный сектор и дачи. Они ежедневно обходят тысячи домов и напоминают жителям о правилах пожарной безопасности.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области стало больше пожаров из-за пьянства.