В Омской области сгорел возводимый на средства прихожан храм

19 февраля в поселке Омской области вспыхнул деревянный храм.

О пожаре сообщили в Telegram-канале «РЕН ТВ Новости» со ссылкой на информацию МЧС. Пламя охватило церковь, возводимую на средства прихожан во имя Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Марьяновка. Огонь полностью захватил здание, рухнул купол.

Объект строили больше десяти лет, но до сих пор так и не ввели в эксплуатацию. Информации о пострадавших нет. Причина возгорания также пока остается неизвестной.

Ранее мы рассказывали, что за период с 12 по 18 февраля в Новосибирской области произошло 76 пожаров, в результате которых погибли пять человек, а шестеро получили травмы. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС по региону.