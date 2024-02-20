Врач Пономарева рассказала о нерешаемых с помощью пластической хирургии проблемах

По словам эксперта, с помощью пластики нельзя избавиться от растяжек и целлюлита.

Пластический хирург, врач высшей категории сети клиник «Семейная» направления Beauty Елена Пономарева развеяла в беседе с «Газета.Ru» мнение о том, что пластическая хирургия может справиться с любой проблемой. Так, по словам специалиста, проблему «целлюлита» нельзя исправить с помощью липосакции.

«Вы должны взять на себя ответственность за то, что результат может не оправдать именно ваших ожиданий. Можно долго и тщательно работать после липофилинга и с косметологом с проблемными зонами, но полностью от целлюлита не избавиться», — объяснила врач.

Кроме этого, хирург рассказала, что девушки часто обращают внимание даже на минимальную асимметриях расположения губ, подбородка, глаз и бровей и ищут всевозможные решения.

«Как это ни печально, асимметрии почти всегда связаны со строением костей черепа, прикреплением связок и мышц, и мы не можем на это повлиять. Да, есть шансы сделать ситуацию с симметрией лучше, но, опять же, навсегда с ней расстаться — никогда», — добавила она.

Напомним, косметолог Столина посоветовала не увлекаться уходовой косметикой.