Губернатор Новосибирской области заявил о готовности к переходу к новым нацпроектам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил готовность к новому этапу реализации нацпроектов.

Глава НСО подчеркнул необходимость наличия амбиций у правительства региона. Об этом пишет «РБК-Новосибирск».

На расширенном заседании, посвященном развитию социального и демографического направлений в регионе, он подчеркнул важность предложения собственных инициатив в этом процессе. Травников отметил продление сроков некоторых нацпроектов до 2026 и 2030 годов и призвал членов кабмина разработать планы на ближайшее будущее, дополнив их региональными программами.

Глава региона также оценил результаты работы правительства, отметив введение в эксплуатацию новых школ, строительство объектов здравоохранения и развитие спортивной инфраструктуры в рамках национальных проектов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области нехватка работников увеличилась вдвое.