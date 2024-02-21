На Урале помогающую попавшим в ДТП девушку убило отлетевшим от фуры колесом

20-летняя жительница Перми скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Девушка со своим парнем ехала из гостей в Пермь. На трассе под Екатеринбургом они увидели перевернутую машину и решили помочь. Когда Анна (так звали погибшую, по данным E1.RU) стояла на обочине, в нее прилетело оторвавшееся от проезжающей мимо фуры колесо.

С черепно-мозговой травмой девушку увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней, не приходя в сознание.

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