Новосибирская хоккейная команда “Сибирь” выиграла матч со счетом 3:0

Заключительный матч хоккейного клуба “Сибирь” завершился победой.

В Новосибирске завершился хоккейный матч между новосибирской хоккейной командой “Сибирь” и тольяттинской командой “Лада” со счетом 3:0.

Известно, что две шайбы гостям новосибирская команда забросила в первом периоде, а последняя пришлась на второй период.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская «Сибирь» не прошла в плей-офф КХЛ.

Также напомним, что генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский покинет клуб в связи с окончанием контракта.