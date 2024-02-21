Новосибирского пенсионера приговорили к 13,5 годам за стрельбу по полицейским

Пенсионера из Новосибирска приговорили к 13,5 годам тюремного заключения за стрельбу по полицейским.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, 62-летний житель Мошковского района отправится в колонию за посягательство на жизнь сотрудника полиции и заведомо ложное сообщение о минировании.

По предварительным данным, соседка обвиняемого проживала этажом ниже и жаловалась на снег с его балкона, который привел к повреждению стены в ее квартире.

В результате чего в состоянии алкогольного опьянения мужчина начала угрожать соседке охотничьим ружьём, а после выстрелил в прибывшего на вызов полицейского. Также после задержания мужчина сообщил правоохранителям, что заминировал квартиру.

Сейчас суд признал пенсионера виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и заведомо ложном сообщении об акте терроризма и приговорил его к 13,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в Новосибирске пристав-исполнитель зарезал невесту.