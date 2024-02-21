НСО вошла в топ регионов РФ с самым большим числом ДТП

Среди регионов, где в прошлом году увеличилось число автоаварий, вошла Новосибирская область.

Статистика опубликована на сайте Госавтоинспекции РФ. Из информации ГИБДД следует, что в 2023 году в НСО произошло на 21,9 % ДТП больше, чем в 2022. За этот период погибли 25 человек — что больше на 56,3 % в сравнении с предыдущим годом, пострадали 246 человек — больше на 42,2 %.

Возглавила список регионов с наибольшим приростом автоаварий Калмыкия — 35,6 %, за ней следует Омская область с показателем +32,5 %.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске участники группы, занимавшейся инсценировкой автоаварий, готовятся предстать перед судом.