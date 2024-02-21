В Новосибирске осудят 13 организаторов постановочных ДТП

В Новосибирске участники группы, занимавшейся инсценировкой автоаварий, готовятся предстать перед судом. Об этом сообщили в полиции.

По результатам расследования, установлено, что 35-летний житель областного центра являлся организатором группы. Он привлек к незаконной деятельности 12 человек в возрасте от 23 до 56 лет, которые участвовали в инсценировках аварий с участием иномарок.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, участники группы выбирали грузовой автомобиль для инсценировки, после чего подавали документы в страховые компании и получали компенсации. После этого машины, побывавшие в постановочных авариях, были быстро проданы. В результате таких махинаций причинен ущерб в размере более 3 миллионов рублей.

Организатор группы был заключен под стражу, а его помощники были отпущены под подписку о невыезде. Для возмещения ущерба потерпевшим на имущество обвиняемых наложен обеспечительный арест на сумму около 2,5 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском следователи пришли к пострадавшему от рук матери новорожденному мальчику.