Под Новосибирском следователи пришли к пострадавшему от рук матери новорожденному мальчику

В настоящее время малыш находится на лечении.

Представители Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области посетили областную клиническую больницу, где лежит новорожденный мальчик, пострадавший от рук матери. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники следственного управления встретились с персоналом больницы для получения информации о состоянии здоровья малыша.

Врачи подтвердили, что малыш находится на лечении и получает необходимую медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

«В настоящее время малыш находится на лечении в медицинском учреждении. Благодаря квалифицированной помощи врачей его жизни ничего не угрожает. Мальчик окружен добротой и заботой со стороны медицинского персонала», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что будет с младенцем, которого нашли на мусорке в Новосибирске.