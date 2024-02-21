Стало известно, что будет с младенцем, которого нашли на мусорке в Новосибирске

В аппарате уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области разъяснили относительно определения опекуна для ребенка, обнаруженного на мусорке.

В настоящее время рассматривается вопрос о возможном лишении материнских прав женщины, оставившей младенца, завернутого в пакет. Подробности происшествия выясняются.

Как уточнили в аппарате уполномоченного, при принятии решения приоритет отдается интересам ребенка. Эксперты также учитывают результаты расследования. Первоочередное право на опекунство принадлежит родственникам, включая бабушек и дедушек. При выборе опекуна важным фактором являются личные качества и способность заботиться о младенце.

Однако информация о потенциальном опекуне и ребенке считается конфиденциальной и не подлежит раскрытию. Орган опеки и попечительства примет решение о назначении опекуна.

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