Стала известна причина задержания председателя общества глухих Новосибирска

Руководители ВОГ нанесли ущерб на сумму в 211 миллионов рублей.

Председатель новосибирского отделения Всероссийского общества глухих (ВОГ) Михаил Брагин был задержан в связи с обвинениями в продаже зданий в регионах России по заниженной стоимости.

Издание «Коммерсант» сообщает, что ущерб от этой деятельности составил 211 миллионов рублей. В офисе ВОГ в Москве на улице 1905 года произошла операция, в ходе которой были задержаны почти 20 человек. Некоторых из них отпустили после допроса, а других оставили в полиции на двое суток.

Задержанным руководителям ВОГ предъявляют обвинения в продаже объектов в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске банк перевел более 500 тысяч рублей со счета предпринимателя.