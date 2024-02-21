В Новосибирске банк перевел более 500 тысяч рублей со счета предпринимателя

В Новосибирске банк отправил более 500 тысяч рублей со счета директора строительной компании Ксении Шабановой неизвестному лицу.

Ксения Шабанова обнаружила, что ее карты перестали функционировать, а мобильное приложение банка заблокировано. В течение месяца она пыталась снять заблокированные деньги, но обнаружила, что изначальная сумма в 600 тысяч рублей уменьшилась до 20 тысяч рублей без объяснения.

Банк не смог объяснить, куда и зачем перевелись деньги, и отказал в выплате. Вместо этого предложил закрыть счет через 6 недель.

После подачи заявления в суд Ксения Шабанова получила обратный звонок от банка через неделю. Ей сообщили, что вопрос с деньгами решен.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на 6,2 млрд рублей продали квартиры в новостройках Новосибирска в прошлом месяце.