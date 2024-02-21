«Он меня укусил»: многодетная мать из Новосибирска рассказала об избиениях бывшим мужем-полицейским

Бывшая жена оперативника уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области Елена Д. год назад развелась с мужем своих детей, однако суды для женщины не закончены до сих пор, как и многочисленные избиения и нападения. Многодетная мать около 15 раз писала заявления в полицию, но получала отказ. Свою историю она решила рассказать, чтобы избавиться от постоянного преследования и давления.

Елена и Павел Д. прожили вместе 12 лет. У пары трое детей, в посёлке Садовый супруги построили дом. Однако пару лет назад жизнь Елены стала невыносимой.

«В один день я оказалась на улице. А до этого он избивал меня. Он меня мог сидеть и бить в течение четырёх часов. Дети при этом ходили вокруг, а он им говорил: «подойди к ней!» Я смотрю, дети уже делают всё, что он им скажет, — рассказала Сиб.фм Елена. – Сын подойдёт, пнёт меня – ему от этого почему-то смешно. Я потом проходила судебно-медицинскую экспертизу, писала заявление. Он походил, побегал в этот же Новосибирский район, где он знает всех. И всё – опять отказной материал!»

Уже несколько лет Павел Д. в полиции не работает, а занимается бизнесом, но, как утверждает Елена, связи у её мужа остались до сих пор. И он продолжает ими пользоваться, регулярно избивая женщину.

«Летом у него вообще было какое-то помешательство. Он мог вечером меня догнать на улице, избить меня, порвать одежду. Спустя год я смогла доказать, что он меня побил и ему назначили административный штраф в размере 6 тысяч рублей. Он его заплатил, но всё продолжается,

- утверждает Елена. – Бывает, с ним нормально договариваешься, чтобы детей передать: «давай, там-то, там-то встретимся». Он подходит, начинает оскорблять, высказывать угрозы. Неадекватное поведение присутствует».

Развод и делёжка жилья с детьми

Год назад Елену и Павла развели, однако два судебных процесса, связанных с делёжкой детей и имущества продолжаются и сейчас. 11-летняя дочь пока осталась жить в коттедже с папой. А Елена с двумя сыновьями 4 и 7 лет вынуждена была искать съёмную квартиру.

«Когда его спрашивают, зачем он караулил меня вечером – он говорит, что я ему детей не отдаю. То есть, он врёт просто. Начинает врать суду, — говорит бывшая жена. – То есть он всячески пытается запутать суд, говорит неправду. А угроз было очень много: я даже как-то засняла видео, на кадрах которого он говорит: «мне проще тебя закопать, заказать людей, чтоб тебя не стало, чем делить с тобой дом, имущество, детей».

Елена так и не смогла понять: с чем была связана агрессия её бывшего супруга. Многодетная мать не раз фиксировала побои, и 15 раз писала заявления в полицию, но каждый раз получала отказные материалы.

«Он, как абьюзер, всё время находил причину, чтобы поднять на меня руку: не так посмотрела, не так сделала. Поводов для ревности никогда не было, но если я везла ребёнка на тренировку – то он меня ревнует к тренеру. Проблемы находились там, где их нет. Однажды он даже меня укусил»,

- поделилась Елена.

Пока Елена Д. работает мастером по сведению тату и живёт в съёмной квартире с двумя сынишками. Женщина очень переживает, что бывший муж настраивает против неё 11-летнюю дочь.

Супруги продолжат делить детей в Калининском районном суде. Ближайшее заседание назначено на 28 февраля – многодетной матери придётся пройти психологическую экспертизу. Елена предоставила в распоряжение редакции аудиозаписи и видео с угрозами, которые сыплются в её адрес от бывшего мужа. Опубликовать их нельзя из-за наличия мата. Но Павел Д. утверждает, что такого не было.

«Я с ней общаюсь только тогда, когда забираю мальчишек, путём SMS-сообщений. Мы даже не видимся. Они выходят, я их забираю, уезжаю. Они у меня находятся, — прокомментировал ситуацию Павел Д.

– Я с ней не общаюсь, с ней невозможно общаться. Она переобщалась с какими-то своими психологами. Были скандалы, мы разошлись. И теперь не видимся от слова совсем».

Бывший супруг считает, что Елена его оговорила. Сиб.фм уточнит: писала ли жена заявления о побоях, которые были нанесены ей за последний год.

Также напомним, что вчера мы рассказывали историю о том, как пристав-исполнитель хладнокровно изрезал ножом свою возлюбленную после празднования Дня Святого Валентина, отчего она истекла кровью.