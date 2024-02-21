Школьники из Новосибирска стали героями “Аллеи славы”

Героями “Аллеи славы” стали 4 школьника из Новосибирска.

20 февраля на выставке “Россия” организовали “Аллею славы”, на который были представлены более 100 наград с международных олимпиад по математике, биологии, химии, физике, информатике, географии, астрономии и астрофизике. Об этом сообщило Российское общество “Знание”.

Уточняется, что из столицы Сибири свои награды передали Владимир Вьюшков, Ратибор Коптилин, Алексей Львов и Назим Мустафин — ребята победили на международной биологической и математической олимпиаде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 350 компаний поучаствовали в «Сибирской строительной неделе».