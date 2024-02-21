Следком устанавливает обстоятельства пропажи 15-летней жительницы Новосибирска

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследуют исчезновение 15-летней жительницы Новосибирска Ульяны Ким, родившейся 26 июня 2008 года.

Девочка пропала 19 февраля 2024 года после того, как ушла из дома. Ее местонахождение до настоящего времени не установлено.

В связи с отсутствием информации о местонахождении девочки в течение продолжительного времени Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области принято решение о возбуждении уголовного дела.

Приметы пропавшей: на вид около 15 лет, худощавое телосложение, азиатская внешность, длинные волосы.

В момент исчезновения была одета в черную зимнюю короткую куртку, шапку с помпоном, серые клетчатые штаны и ботинки на высокой подошве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске разыскивают 15-летнюю девочку в серых клетчатых брюках.