Стало известно, когда в Новосибирск придет потепление

В пятницу, 23 февраля, по области ожидается холодная погода: ночью температура опустится до отметки от -25 до -35 градусов, а днём поднимется до -13...-17 градусов.

Начальник отдела метеопрогнозов УГМС Наталья Кичанова отметила, что погода постепенно переходит к весенней. С каждыми сутками мороз будет постепенно ослабевать на 1-3 градуса.

В Новосибирске также ожидается холодная погода без осадков: ночью от -28 до -30 градусов, днём до -15 градусов, при южном ветре со скоростью до 1,6 м/с. На следующий день, 24 февраля, температура ночью ожидается до -32 градусов, местами до -36, а днём воздух прогреется до -12 градусов.

В столице региона также будет повышение температуры, ночью до -24 градусов, днём до -13. Наталья Кичанова предупредила, что к 28–29 февраля стоит ожидать существенного потепления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 1 марта в Новосибирском зоопарке льготные билеты подорожают на 50 рублей.