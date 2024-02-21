Ученые из Новосибирска создали микрорезонаторы на поверхности оптоволокна

Использование оптоволокна в качестве микрорезонатора отличается доступностью и низкой ценой.

Ученые Новосибирского государственного университета разработали новые микрорезонаторы на основе оптоволокна. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Эти микрорезонаторы представляют собой перспективный инструмент для обнаружения новых источников излучения и улучшения оптических приборов.

Основное отличие разработки заключается в использовании оптоволокна в качестве микрорезонатора, что делает их более доступными и недорогими. В настоящее время оптоволокно широко применяется в оптике, но свет в основном направляется вдоль волокна.

Ученые из Новосибирска использовали альтернативный подход, позволяющий направлять свет в поперечном направлении. Исследования показали, что боковая поверхность оптоволокна подходит для «хранения» света, а само оптоволокно может стать материалом для перспективного микрорезонатора.

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