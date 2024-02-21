В Чулыме сирота после пожара не может получить новое жилье

Жительница Чулыма пожаловалась в федеральный СК на то, что не может добиться выдачи нового жилья взамен сгоревшего.

Сирота обратилась в Информационный центр СК России. Она сообщила, что в 2014 году ей выдали квартиру, которая, как и весь дом, сгорела через пять лет. В итоге уничтоженное огнем здание снесли, а новое жилье сироте так и не предоставили.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов», — сообщили в информационном центре СК России.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области с начала года в 343 пожарах погибли 27 человек.