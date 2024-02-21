В Новосибирске арестовали 2 нарко-фермеров

31-летний и 53-летний мужчины занялись выращиванием конопли, из которой производили наркотик.

Для незаконного бизнеса сибиряки арендовали гаражи, где культивировали дурманящее растение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области.

У фермеров изъяли 21 куст конопли, оборудование, емкости с удобрениями, электронные весы, упаковочный материал и другие предметы, используемые для фасовки, а также 1,8 килограмма марихуаны и более 300 граммов частей наркотикосодержащего растения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство и сбыт наркотических средств». Подозреваемых поместили под стражу.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске задержали безработных, которые распространяли наркотики.