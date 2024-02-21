В Новосибирске показали фото выброшенного в мусорку младенца

Сибиряки увидели фото малыша, от которого жестоко попыталась избавиться мать.

Снимки, на которых запечатлен крошечный мальчик, опубликовали представители СУ СКР по Новосибирской области на своих страничках в социальных сетях. Лицо младенца слегка заблюрили.

«В настоящее время малыш находится на лечении в медицинском учреждении. Благодаря квалифицированной помощи врачей его жизни ничего не угрожает. Мальчик окружен добротой и заботой со стороны медицинского персонала», — отметили в следкоме.

Напомним, новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете во время морозов в мусорный бак выбросила его мать. Мальчик выжил и сейчас находится под наблюдением врачей. Женщину, которая родила и попыталась избавиться от крохи, нашли, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.