В Новосибирске появился список худших травмпунктов

В Новосибирске был опубликован рейтинг травмпунктов с наихудшей оценкой от пользователей портала 2ГИС.

Журналисты «АиФ-Новосибирск» выяснили, что в этих медицинских учреждениях имеются серьезные проблемы, затрагивающие качество обслуживания пациентов.

На первом месте по негативным отзывам оказался кабинет неотложной травматологической помощи клиники НИИТО, который расположен на улице Фрунзе, 91А. Среди основных жалоб пользователей – неэффективное общение с персоналом и отказы в приеме. Также отмечается недоступность операторов для консультации и проблемы с доступом к платным услугам.

Второе место занял травмпункт Ленинского района, находящийся на 2-м переулке Пархоменко. Пользователи также жаловались на грубость и нежелание врачей предоставлять полноценную помощь, включая проведение необходимых медицинских процедур.

Третье место занял травмпункт Детской городской клинической больницы №6 на Трикотажной улице, 31. По мнению пациентов, основные проблемы связаны с работой регистратуры и длительным ожиданием приема, даже после записи на прием.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирск для строительства СКИФ приедут рабочие из Индии и Бангладеш.