В Новосибирске предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей за травму сотрудника

Руководителя коммерческой организации в Новосибирской области оштрафовали за нарушение трудового законодательства. Об этом сообщила региональная прокуратура.

После того, как один из сотрудников организации получил травму в результате несчастного случая на производстве по изготовлению деревянных поддонов и пиломатериалов, прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства.

В ходе проверки выяснилось, что директор организации не отстранил от работы сотрудника, не прошедшего обязательный медосмотр. Также директор не оценил риски, связанные с условиями труда на его рабочем месте.

В результате прокурор возбудил административные дела против руководителя. Директору был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Одновременно с этим в организации провели проверку условий труда. Выявленные нарушения устранили.

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