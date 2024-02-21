В Новосибирске продают коттедж с баней за 75 млн рублей

В среду, 21 февраля, агентство недвижимости «Жилфонд» опубликовало объявление о продаже трехэтажного кирпичного коттеджа в Заельцовском районе Новосибирска за 75 миллионов рублей.

Общая площадь коттеджа составляет 560 квадратных метров. Дом расположен на участке площадью 17,9 сотки.

Дом продает из-за переезда владельцев. Его построили в 2014 году.

В доме остается мебель и технику. На участке также выращены декоративные и плодовые деревья, кустарники, цветники, газоны и есть небольшой огород. Продавец отмечает наличие ландшафтного дизайна с тротуарами, а также гаража на два автомобиля с смотровой ямой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на 6,2 млрд рублей продали квартиры в новостройках Новосибирска в прошлом месяце.