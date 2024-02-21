сегодня
21 февраля, 14:03
пробки
4/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 92.34 | eur 99.55
сегодня
21 февраля, 14:03
пробки
4/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 92.34 | eur 99.55
сегодня 09:37
Авто проиcшествия

В Новосибирске произошла авария на жилмассиве “Чистая Слобода”

Фото: ACT-54

Рано утром произошла авария в Новосибирске.

Как сообщается в группе “ACT-54” в социальной сети “ВКонтакте”, рано утром на жилмассиве “Чистая Слобода” водитель черного внедорожника Infiniti, выезжая с дворовой территории, не пропустил Subaru Legacy. В результате чего автомобиль пошел в занос и влетел в седан Toyota Camry, который двигался во встречном направлении.

Свидетель инцидента особенно отметил тот факт, что водитель машины Infiniti вернулся на место ДТП к пострадавшим машинам.

“Редко такое встретишь. Достойно уважения”, — написали в соцсети.

Напомним, что на Урале помогающую попавшим в ДТП девушку убило отлетевшим от фуры колесом.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в