В Новосибирске произошла авария на жилмассиве “Чистая Слобода”

Рано утром произошла авария в Новосибирске.

Как сообщается в группе “ACT-54” в социальной сети “ВКонтакте”, рано утром на жилмассиве “Чистая Слобода” водитель черного внедорожника Infiniti, выезжая с дворовой территории, не пропустил Subaru Legacy. В результате чего автомобиль пошел в занос и влетел в седан Toyota Camry, который двигался во встречном направлении.

Свидетель инцидента особенно отметил тот факт, что водитель машины Infiniti вернулся на место ДТП к пострадавшим машинам.

“Редко такое встретишь. Достойно уважения”, — написали в соцсети.

Напомним, что на Урале помогающую попавшим в ДТП девушку убило отлетевшим от фуры колесом.