В Новосибирске расчистили дорогу из элитного поселка

Коммунальные службы Новосибирска отреагировали на прорыв трубопровода, который временно затруднил доступ к коттеджному посёлку «Дубравушка».

Утром 20 февраля посёлок был временно изолирован из-за замерзшей трубы, вызвавшей потоп на дороге. Мэрия Новосибирска сообщила, что дорога уже открыта для проезда, а устранением прорыва займутся муниципальные учреждения «Центральное» и «Метро Мир».

Городская администрация отметила, что ситуация начала развиваться в воскресенье, 18 февраля. Экстренные службы были вызваны на место. Однако из-за выходного дня выезд отложили.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске эвакуатор увез авто вместе с водителем.