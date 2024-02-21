сегодня
21 февраля, 08:12
пробки
5/10
погода
-34°C
курсы валют
usd 92.34 | eur 99.55
сегодня
21 февраля, 08:12
пробки
5/10
погода
-34°C
курсы валют
usd 92.34 | eur 99.55
сегодня 06:00
общество

В Новосибирске расчистили дорогу из элитного поселка

Фото: Инцидент Новосибирск

Коммунальные службы Новосибирска отреагировали на прорыв трубопровода, который временно затруднил доступ к коттеджному посёлку «Дубравушка».

Утром 20 февраля посёлок был временно изолирован из-за замерзшей трубы, вызвавшей потоп на дороге. Мэрия Новосибирска сообщила, что дорога уже открыта для проезда, а устранением прорыва займутся муниципальные учреждения «Центральное» и «Метро Мир».

Городская администрация отметила, что ситуация начала развиваться в воскресенье, 18 февраля. Экстренные службы были вызваны на место. Однако из-за выходного дня выезд отложили.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске эвакуатор увез авто вместе с водителем.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в