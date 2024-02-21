В Новосибирске сотрудники Росгвардии спасли замерзающего мужчину

Замерзающего мужчину в Новосибирске спасли сотрудники Росгвардии.

По данным пресс-службы ведомства, экипаж Росгвардии спас замерзающего мужчину на улице Партизанской в Новосибирске.

Сообщается, что сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования заметили мужчину, который лежал на снегу, и незамедлительно остановились, чтобы помочь ему. Как выяснилось позже, у него был приступ эпилепсии, из-за которого мужчина упал на снег и уже начал замерзать.

Сотрудники Росгвардии вызвали скорую помощь пострадавшему. Пока бригада ехала к назначенному пункту, мужчину посадили в экипаж вневедомственной охраны, где он смог немного отогреться и прийти в себя.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на трассе в Кузбассе спасли замерзающих пассажиров автобуса.