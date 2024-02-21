В Новосибирской области за 6 лет выросли выплаты на детей больше чем в два раза

За последние шесть лет в Новосибирской области наблюдается заметный рост числа многодетных семей и увеличение «детского» бюджета, который вырос вдвое.

Этому поспособствовал январский Указ президента России о мерах социальной поддержки многодетных семей. Помимо финансовой поддержки, власти активно развивают социальную инфраструктуру, открывая социальные многофункциональные центры. Их основная задача — облегчить процесс получения поддержки, предоставляя все необходимые услуги в одном месте.

Общий объем социальной поддержки в регионе за период вырос на 50%, что затрагивает 937 тысяч человек. В эту цифру входят многодетные семьи и дети, которые получают соответствующие льготы и выплаты. Правительство области активно предоставляет жителям 106 мер социальной поддержки.

За последние годы отмечается улучшение в информировании граждан о доступных им льготах и поддержке. Теперь социальные службы сами активно сообщают гражданам о их правах на социальные выплаты.

В 2023 году в таком формате было предоставлено более 34 тысяч мер поддержки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском следователи пришли к пострадавшему от рук матери новорожденному мальчику.